Akımın yaratıcısı Erik Ahlström. Her gün yürüdüğü yoldaki çöplerin uzun süre toplanmadığını görüp kendi toplamaya başlayarak bu akımı başlatmış.

KALORİ YAKTIRIYOR

Siz de hem yürüyüş ve koşu yapmayı hem de doğayı seviyorsanız bu akıma destek olabilirsiniz. Koşuya oranla daha çok kalori yaktıracak bu egzersiz, size ve doğanıza çok yönlü fayda sağlayacak. Yarım saatlik bir plogging seansı, 288 kalori yakmaya yarıyor. Bunu topluca yapılacak egzersizlere ve temizliklere dönüştürmek de mümkün. Haydi koşun, temizlik var!

SONBAHARA HAZIRLIK

Saksıdaki veya bahçedeki bitkilerinizi sonbahara hazırlama dönemi geliyor. Peki neler yapmalı?

Saksıdaki bitkilerinizi zarar vermeyecek şekilde sökün ve toprağı gözden geçirin. Yeni toprak ve saksı gerekiyorsa değişimin tam zamanı. Bahçenizde de zararlı otları, gereksiz kalıntıları temizleyip toprağa nefes aldırabilirsiniz. Bozulup toprağa katkı sağlayacak yaprakları bahçede bırakın. Gerekiyorsa bitkilerinizi budayabilirsiniz. Bu, onların ömrünü uzatacak.

Her bitki için budama yöntemi ve zamanı farklı olacağı için dikkatli olun. Bitkinin köklerini kış şartlarından korumak için gübrelerden ve farklı toprak türlerinden yardım alabilirsiniz. Bahçe bitkilerinin köklerinin donmaması için kuru ot, karton gibi malzemelerle malçlama yapabilirsiniz. Tek yıllık bitkilerinizin tohumlarını toplayıp uygun koşullarda saklayabilirsiniz.

Sulama zaman ve miktarlarını yeniden düzenlemeye başlamak lazım. Hava serinledikçe su ihtiyacı azalacak. Buharlaşmanın az olduğu mevsimde fazla sulama kök çürümelerine neden olur. Sonbahara uygun yeni bitkiler seçip onları yetiştirmeye başlayabilirsiniz. Hâlâ soğumamış olan toprak, yeni bitkinizin köklerinin adaptasyon sürecini destekler.