Çabuk salan, küçülen veya rengi solan kot pantolonlarınızı doğru yıkarsanız bütün bu problemlerden kurtulursunuz. Peki, kot pantolon nasıl yıkanır?

KOT PANTOLON NASIL YIKANIR?

Kot pantolonunuzu yıkamadan önce ceplerinin boşaltıldığından emin olun ve pantolonu ters çevirin.

Çamaşır makinenizi 30 dereceye veya hassas programına ayarlayın. Aşırı sıcak suda yıkamayın.. Yavaş sıktırın. Makinenin yünlüleri yıkarken aldığı kadar su almasına dikkat edin.

Makineniz sıkma işini bitirdiğinde kot pantolonuzu makinede bekletmeyin, hemen çıkarın.. Ön tarafına çevirerek ve belinden asarak kurutun.

Doğrudan güneş ışığında kurutmayın, gölgede iyice kurutun ve havalandırın.

Yaşadığınız yerin farklı sıcaklık ve nemi iklim özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kot pantolonunuzun 1 - 1,5 günde kurumasını sağlayın. Daha sonra askıya asarak veya düzgünce katlayarak dolabınıza kaldırın.



