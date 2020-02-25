Kötü bakışlı kedinin yumuşacık kalbi var

Kedi Barbara ile tanışın! Sarah Borok isimli bir kadın tarafından sahiplenilen Barbara, sinsi bakışları nedeniyle herkese korku salıyor. Ancak Sarah, onun bu bakışlarına rağmen pamuk gibi bir kalbi olduğunu söylüyor. Sarah Borok, Barbara hakkında şunları söylüyor: Gün boyunca kedi oyuncaklarıyla oynamaktan zevk alıyor ama oyunlardan hemen yorulabiliyor. Nerede olursa olsun, Barbara'nın bu hayattaki önceliği benim.

BoredPanda'ya açıklamalarda bulunan Sarah, 'Barbara, çamaşır sepetine ve kutulara karşı oldukça takıntılı. Barbara'nın karakteri, yaptığım her şeyde büyük hayal kırıklığına uğratmak ve top gibi yumuşacık olmak arasında dalgalanıyor. Günün herhangi bir zamanında sevgiye ve kucaklanmaya hazır. Eğer eve başka biri girerse, onları öldürmekle tehdit ediyor' diyor.

Sarah ayrıca Barbara'nın geceleri koluna sarılarak uyuduğunu belirtiyor.

'İnternet, Barbara'nın huysuz yüzüne aşık oldu ama bunun nedeni ona gösterdiğim aşırı şefkatle çelişmesi' diyen Sarah, insanların barınakları ziyaret etmeleri gerektiğini söylüyor.





Barbara, ilk evlat edinildiğinde oldukça saldırgandı ve sahibine de saldırdı. Ancak zamanla sahibine alıştı ve vazgeçilmezi oldu.

Kediniz agresif davranıyorsa, evcil hayvanınızın hayatında büyük değişiklikler yapmadan önce bir veteriner veya başka bir uzmanla konuşmalısınız. Profesyonel kişiler, kedinizin yaşam kalitesini artıran bir tedavi planı oluşturabilir.