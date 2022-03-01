Kötü haberi İsmail Kartal verdi! Sakatlığı 2 ay sürecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyeti sonrası değerlendirmede bulunurken yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1.5-2 ay sahalarda uzak kalacağını açıkladı.

Kartal, "Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı. O takım en çok koşan, sert oynayan takımlardan biri" dedi.