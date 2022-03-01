Kötü haberi İsmail Kartal verdi! Sakatlığı 2 ay sürecek
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna da netlik getirdi. Slavia Prap maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ferdi 1.5-2 ay oynayamayacak.
01 Mart 2022, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyeti sonrası değerlendirmede bulunurken yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1.5-2 ay sahalarda uzak kalacağını açıkladı.
Kartal, "Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı. O takım en çok koşan, sert oynayan takımlardan biri" dedi.