Kötü kokan arabasının kaputunda fındık buldu

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İngiltere'de Holly Persic isimli kadın, arabasında bir terslik olduğunu fark etti.

Arabasından yanık kokusu ve ilginç sesler geldiğini gören kadın, aracın kaputunu açtı ve karşısında sincaplar tarafından stoklanmış yüzlerce fındık ve ot parçalarıyla karşılaştı.

Görünüşe göre, sincap ailesi, kışı güvenli bir şekilde geçirmek için arabanın kaputuna yuva yapmaya karar vermişti.





'Fındıklar közlenmişti'

Holly'nin eşi Chris, "Eşim beni Northland kütüphanesinden aradı ve arabadan yanık kokusunun geldiğini ve garip sesler çıkardığını söyledi. Ona kaputu açmasını söylediğimde bana bu fotoğrafı attı. Her yere girmişlerdi; radyatöre, akünün altına...Motorun yanındaki fındıklar ise kararmış ve adeta közlenmişti" dedi.





Öte yandan, Holly, motor kapağının altına en son bir ay önce bakmıştı ve bahçesindeki cevizler sadece birkaç hafta önce düşmeye başlamıştı.





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