Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Abay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abay Caddesi üzerinde bulunan boş arazideki ağaçlık alandan kötü koku geldiğini hisseden vatandaşlar, yaptıkları incelemede duvarın dibindeki çukurda ceset olduğunu gördü.

GÖRENLER ŞOKE OLDU!

Gördükleri karşısında şoka uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bulunduğu bölüme şerit çekerek önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı.

10 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Yüzlerine maske takarak çalışma yapan polis ekipleri, cesedin 23 yaşındaki Ferit Afrin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Gencin yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Olay yerine yakın bir yerde oturan Yasin Aslan, “Biz bir hafta, on gün önce çardakta oturuyorduk. 10 gündür buradan koku geliyordu. Biz fare kokusu sandık ama oradan geliyormuş. Normalde bakarız ama bakmadık hiç" dedi.

İSTANBUL (İHA)