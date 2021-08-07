Türkiye Kötü koku ihbarına giden polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Kötü koku ihbarına giden polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Türkiye

Kötü koku ihbarına giden polisler korkunç manzarayla karşılaştı

Antalya’da, polisin ihbar üzerine gittiği bir evde anne Müşerref Seder (71) ve kızı Semra Pişkin (32) ölü bulundu. Anne ile kızının hastalıkları olduğu öğrenildi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Eşinden boşanmış anne ve kızından haber alamayan apartman görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapıyı açan oymayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2’nci kattaki evin penceresinden giren polis, hareketsiz halde yatan anne Müşerref Seder ve kızı Semra Pişkin ile karşılaştı.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi. Müşerref Şeber (71) ile kızı Semra Pişkin’in (42) farklı odalarda cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri özel kıyafetlerle evde inceleme yaparken, kötü kokunun çıkması için evin pencereleri açıldı. Hayatını kaybeden Şeber’in kızı Selda ile oğlu İzzet Pişkin olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Annesinin cenazesinin taşınmasına yardım eden İzzet Pişkin, gözyaşlarına hakim olamadı.

DHA

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