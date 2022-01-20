Kötü kokulu gaz çıkarmak sizi kör edebilir!

Posta.com.tr | Yaptığı birçok ilginç paylaşımla adımdan söz ettiren eğlenceli doktor, yine takipçilerini şaşkına uğrattı. ABD’li plastik cerrah Anthony Youn'un gaz çıkarmak konusunda paylaştığı bilgi, 996 bin Instagram takipçisinin dehşete düşmesine neden oldu. Doktor, kötü kokulu gaz çıkarmanın nadir de olsa geçici görme kaybına neden olabileceğini söyledi. Bir takipçisinin gaz kaçırdıktan sonra 3 dakika boyunca kör olduğunu söylemesi üzerine bu açıklamayı yapan Dr. Youn, bu durumun arkasındaki nedeni de açıkladı. Paylaştığı videoda Dr. Yorun şunları söylüyor:

Çıkardığınız gaz aşırı keskinse, büyük miktarda hidrojen sülfür içerebilir. Çalışmalar hidrojen sülfürün kan basıncını düşürmede çok etkili olduğunu gösteriyor. Eğer çıkardığınız gaz, merkezi retinal artere giden kan basıncını düşürürse, teorik olarak kör olmanıza neden olabilir.

Doktorun Instagram paylaşımı 570 bin görüntülenme ve 36 binden fazla beğeni aldı. Elbette kullanıcılar paylaşımı yorum yağmuruna tutmayı da ihmal etmedi.

Anthony Youn

Kullanıcılardan biri "Hep gaz çıkarıyorum. Şimdi de paranoyak oldum" derken bir diğer kullanıcı, "Benim laktoz intoleransım var. Bunu görmeme gerek yoktu" dedi.





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