Kötü kokuyu yok edin

Bilinen parfümlü tuvalet kağıtları banyolara yerleşen rutubet, nem, gider gibi kötü kokuları sadece maskelerken Selpak Deluxe Re-Fresh parfümlü bir tuvalet kağıdından bekleneni daha öteye taşıyarak kötü kokuları yok ediyor.

Freshplex teknolojisi ile kötü kokulara elveda

Freshplex teknolojisi ile tuvalet kâğıdının içindeki karton ruloya uygulanan özel hava temizleme molekülleri havaya yayılıyor. Kötü kokuları havada yakalayıp yok ediyor ve yerine mis gibi çiçeksi bir koku yayıyor.



