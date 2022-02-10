Kötü sağlık tavsiyeleri veren influencer dava edildi

Posta.com.tr/ Başsavcı Ken Pacton, geçen hafta Instagramda 464 binden fazla takipçisi olan Dallaslı influencer Brittany Dawn Davis’e 1 milyon dolarlık dava açtı. 30 yaşındaki Davis, 2014 yılında popüler bir sosyal medya fenomeni olunca online olarak sağlık ürünleri satmaya başladı. Kısa sürede aylık olarak 92 ila 300 dolar arasında ödeme yapan müşteriler toplayarak Brittany Dawn Fitness LLC şirketini kurdu.

Davaya göre Davis, yeme bozukluğundan muzdarip olan en az 14 kadınla temasa geçti. Her kadın influencer’dan hastalıklarına bir çare istedi.

Davis, YouTube kanalında kendi yeme bozukluğunun egzersiz ve sağlıklı beslenme ile üstesinden geldiğini söyledi. Aynı sosyal medya paylaşımında, kendi fitness ve beslenme planının linkini verdi. Tüketiciler, davalı tarafın video ve linkinde yeme bozukluğuna hitap eden özel eğitimle ilgili olan kendi web sitesine yönlendirildi.

Davanın iddiasına göre, Davis, kilo almak değil, yalnızca zayıflamak isteyenlerin yapabileceği kardiyo egzersiz ve düşük kalorili mikrobeslenme sağlayan bir öneri veriyordu.

Ayrıca kendisine her ay yüzlerce dolar harcayan müşterilere kişiselleştirilmiş fitness planları sağlamaya söz veriyordu.

İddia makamına göre, ‘online beslenme ve fitness planları kişiselleştirilemez ve Davis söz verdiği koçluk ve kontrollerini sağlamakta başarısız oldu’. Bunun yerine bazı müşterilerine ‘İşte benim kızım’ Başardın bebeğim’ gibi otomatik mesajlar attığı iddia edildi.

Davis ayrıca dijital ürünler için nakliye ücreti almakla da suçlanıyor.

Influencer’ın iddia edilen yanlış uygulaması ilk olarak 2019 yılında bir müşterinin Brittany Dawn Fitness Şikayetleri başlıklı Facebook grubuna şikayetini yazmasıyla ortaya çıktı. Davis sonrasında Youtube videosu çekerek ağladı ve özür diledi.

Ardından fitness endüstrisinden ayrılan Davis, şimdi kendini kadınlar için dini inziva sağlayan ‘İsa arayıcı’ olarak tanımlıyor.







