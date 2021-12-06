Kouassi Trabzonspor için yola çıktı
Trabzonspor, Çin ekibi Wuhan Zall'la yollarını ayıran Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna kattı. Kouassi uçaktan bir paylaşım yaptı ve "Yoldayım" diyerek mesajı gönderdi.
06 Aralık 2021, Pazartesi 12:16 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine vatandaşı Kouassi'yi kadrosuna kattı. Fildişili oyuncu Çin ekibi Wuhan Zall'dan ayrıldı ve Türkiye'ye geliyor.
7 yıldır Çin'de forma giyen Kouassi, kanat-forvet olarak görev yapıyor.
Shanghai SIPG ve Wuhan Zall formaları giyen 27 yaşındaki oyuncu, Çin kariyerinde 153 maça çıkıp 60 gol atıp 29 asist yaptı.
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