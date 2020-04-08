Kourtney Kardashian'dan dudak peelingi tarifi
Son yıllarda güzellik işi, profesyonellerden çok ünlü isimlere kaldı. Bunların başında Kardashian ailesi geliyor. Kourtney Kardashian'ın Vogue dergisine verdiği evde kolay basit dudak bakımı uygulaması ise tüm ihtiyaçları karşılıyor. İşte Kourtney Kardashian'dan yumuşacık dudaklar için evde kolay dudak peelingi tarifi.
08 Nisan 2020, Çarşamba 12:43 Son Güncelleme:
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Kardashian Ailesi'nin en oturaklı üyelerinden Kourney Kardashian geçtiğimiz yıl Vogue dergisine verdiği güzellik sırlarında yumuşacık ve çizgisiz dudaklar için buzdolabındaki malzemelerle yapılabilece bir dudak peelingi tarifi paylaşmıştı. Peeling için ne bir kozmetik mağazasına ne de süpermarkete gitmeye gerek var.
Malzemeler
- Hindistan cevizi yağı
- Bal
- Şeker
Kourtney şöyle demişti
Dudak peelingi yapmayı seviyorumi özellikle parlak ya da koyu ruj süreceksem. Dudaklarının gerçekten yumuşak olmasını sağlıyor. Bu malzemeleri banyomda tutuyorum böylelikle istediğim zaman uygulayabiliyorum.