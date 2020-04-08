Kardashian Ailesi'nin en oturaklı üyelerinden Kourney Kardashian geçtiğimiz yıl Vogue dergisine verdiği güzellik sırlarında yumuşacık ve çizgisiz dudaklar için buzdolabındaki malzemelerle yapılabilece bir dudak peelingi tarifi paylaşmıştı. Peeling için ne bir kozmetik mağazasına ne de süpermarkete gitmeye gerek var.

Malzemeler

Hindistan cevizi yağı Bal Şeker

Kourtney şöyle demişti

Dudak peelingi yapmayı seviyorumi özellikle parlak ya da koyu ruj süreceksem. Dudaklarının gerçekten yumuşak olmasını sağlıyor. Bu malzemeleri banyomda tutuyorum böylelikle istediğim zaman uygulayabiliyorum.





İlgili Haberler Tarih sahnesinden 8 ilginç saç boyama tekniği



