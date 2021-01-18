Kova burçlarının doğum günü kutlu olsun!

Hali hazırda Jüpiter, Satürn ve Merkür Kova burcunda transit etmekteler ve özellikle 10-12 Şubat arası bu vurgunun son derece etkili düzeyde olacağına dikkat çekmek isterim çünkü Venüs ve Ay’ın da katılmasıyla toplam 6 gezegen Kova burcunda toplanacaklar. Ay’ın transiti sadece 2.5 gün sürecek ama diğer 5 gezegen Şubat ayı boyunca Kova burcunda kendilerini ifade etmeye devam edeceğinden hayli marjinal bir dönem bizi bekliyor diyebiliriz.

Gökyüzünde Kova enerjisi bu kadar yoğunken Kova burcunu daha yakından tanımaya devam edelim.

Hava üçlüsünün sonuncusu ve sıcak ve nemli yapıda olan Kova Zodyak’ın 11.burcudur. Eril yapıdadır ve rasyonel bir mantığı anlatır. Sabit bir burçtur. Klasik yöneticisi Satürn, modern yöneticisi de Uranüs olduğundan yenilikçi, orijinal ve değişik olmasının yanı sıra mantıklı, entelektüel bir yapıyı da anlatır. Geleceğe ait anlamına gelen fütüristik bakış açısını teknoloji ve icatlar yoluyla gösterir.

Kova burcunda özgürlük ihtiyacı çok yoğun hissedilir ama bu yalnız kalma ihtiyacı olarak algılanmasın. Yeri geldiğinde bireyseldir ama sosyal grupları ve hümanist bakış anlayışını sonuna kadar savunur. Sosyal haklar için var gücüyle çalışır. Tarihteki büyük devrimcilerin Kova burcu olduğunu veya haritalarında Kova vurgusunun yoğun olduğunu görmekteyiz.

Son derece arkadaş canlısı olan Kova burçları kurdukları iyi ilişkiler sayesinde çevrelerinde oldukça sevilmeleriyle de tanınırlar.

Kova burcu mitolojisi

Kova burcu sembolünde yaşlı bir adamın kovadan su akıttığını görürüz. Bu sembolde akıtılan su bilgi ve bilinç olarak düşünülür. Mitolojide Titan Prometheus insanları düşünen ve onların iyiliği için bilgi akıtan bir figürdür. Nitekim insanlık henüz ateşten habersizken onlara Olimpos Dağı’ndan çaldığı ateşi götürmüş ve bunun için de Zeus tarafından cezalandırılmıştır.

Aynı zamanda iki dalga olarak gördüğümüz burç simgesinde de hareket halindeki su olarak yine karşımıza çıkar. Su en eski zamanlardan beri insanlığa getirilen bilgi, mantık ve akıl olarak ifade edilmiştir ve doğrudan Kova burcu ile ilişkilendirilir.

Güneş Kova burcunda kendini nasıl ifade eder?

Güneş, hayat enerjimiz ve yaşamımızdır. Kimliğimizi ifade eder. Güneş bu burçta kendini 100% kapasitede gösteremediğinden ve sıcaklığını yayamadığından zarardadır. Belki de Kova burcunun bireysellikten çok toplumla birlikte hareket etme ihtiyacı buradan gelir. ‘Birimiz hepimiz için’ güdüsüyle hareket ettiğinden paylaşmak isteyecektir. Sabit bir burç olduğundan da inandığı değerler için savaşmaktan asla vazgeçmemesi dikkat çeken yönüdür.

Güneş’in Kova burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 19 Ocak-18 Şubat arası seyahat edeceği Kova burcunun yükselen burcumuza göre etkilerine bakacak olursak;

Yükselen Koç: Kova burcu 11.evinizi aydınlatacağı için arkadaşlarınız ve sosyal gruplardaki iletişiminizde daha aktif olacağınız bir dönem başlayabilir.

Yükselen Boğa: Kova burcu 10.evinizi aydınlatacağı için kariyerinizde daha mantıklı kararlarla ilerlemenizi gerektiren durumlar oluşabilir.

Yükselen İkizler: Kova burcu 9.evinizi aydınlatacağı için yabancılarla yapılan işleriniz, yurtdışı seyahatleri veya yükseköğrenim ile ilgili konular aydınlanabilir.

Yükselen Yengeç: Kova burcu 8.evinizi aydınlatacağı için ortaklaşa gelirler, banka ve kredilerle ilgili konularda mantıklı kararlar almanız gerekebilir.

Yükselen Aslan: Kova burcu 7.evinizi aydınlatacağı için ikili ilişkiler ve ortaklıklarınızla ilgili konular öne plana gelebilir.

Yükselen Başak: Kova burcu 6.evinizi aydınlatacağı için günlük işleriniz ve sağlığınızı ilgilendiren konularda mantıklı yeni kararlar almanızı gerektirecek gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Terazi: Kova burcu 5.evinizi aydınlatacağı için hobileriniz, aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir.

Yükselen Akrep: Kova burcu 4.evinizi aydınlatacağı için eviniz ve büyükleriniz ile ilgili konularda mantıklı kararlar almanız gerekebilir.

Yükselen Yay: Kova burcu 3.evinizi aydınlatacağı için kısa seyahatleriniz veya iletişim ile ilgili konular ön plana gelebilir.

Yükselen Oğlak: Kova burcu 2.evinizi aydınlatacağı için maddi gelirleriniz ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konularda bilgi sahibi olmanız veya girişimde bulunmanız gerekebilir.

Yükselen Kova: Kova yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.

Yükselen Balık: Kova burcu 12.evinizi aydınlatacağı için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları ayrıca sağlığınız ile ilgili konuları ön plana çıkartabilir.

Hepinize sağlıklı, sevgi dolu bir hafta diliyorum.

Sevgilerimle.



