Kova burcu ve taşları

Geleneksel doğum taşları ne anlama gelir?

Bu Güneş’in hangi burçta olduğu ile ilgili ve çok eski zamanlardan bu yana burçların dengeli çalışmaları için tayin edilen taşlardır. Burç doğum taşları adı olarak da geçer.

Ritüel taşları ne anlama gelir?

Burçların zorlanılan yönleriyle çalışan uygulamalı ritüel yapılarak kullanılan taşlardır.

Kova burcunun geleneksel doğum taşları; Akuamarin, Angelit

Topluma ve toplumsal kardeşliğe önem veren bir kişiliğe sahipsiniz. İnsanlığın gelişimine katkı sağlamak için buradasınız. Geleceğe odaklısınız ve sizin için insanlığın geleceği, bireysel olarak kendi geleceğinizden daha önemlidir. İdealist bir yapıdasınız ve toplum ideallerine hizmet etmekten geri durmazsınız. Toplumun farkındalığını yükseltmek, kolektif bilincin uyanışına katkıda bulunmak üzere bilgi paylaşmak, bilgiyi yaymak amacındasınız. Burcunuzun taşı olan Akuamarin bu ideallerinizi destekler.

Strese meyilli bir yapıdasınızdır

Kova sabit burçlardan biri olduğu için, stresler de geçici olmayabilir. Sakinleştirme özelliği olan taşlar sizin için iyidir ve Akuamarin de onlardan bir tanesidir. Bu taş aynı zamanda daha müşfik ve hoşgörülü olmanıza destek verir ki bu önemlidir, zira kimi zamanlarda hoşgörü konusunda zorlanırsınız. Prensipli, ilkeli bir yapınız vardır ve bu ilkelere uymayan şeylere esneklik göstermekte zorlanırsınız.

Kova burcunun ritüel taşları; Fantom Kuvars, Amber, Ametist, Anjelit, Selestit, Obsidiyen, Boji Taşı, Krizopras, Florit, Fuksit, Labradorit, Magnetit, Aytaşı, Aragonit

Mantığınız iyi işler, kararlarınız genel olarak akılcı ve rasyoneldir. Sezgisel yönlerinizle bağınız ise zayıf kalabilir. Burası geliştirmeniz gereken bir alandır. Entelektüel düşünceyle sezgisel bilgeliği sentezleyerek kullanabilmelisiniz. Labradorit, bunu yapmanıza yardımcı olacak bir taştır. Sezgilerinizi geliştirmenizi ve evrensel bilinçle bağlantıya geçmenizi sağlar. Selenit, sezgisel yönlerinizle bağınızı güçlendirirken, onları gündelik hayatınıza katmanıza ve daha önemlisi insanlarla bilgi olarak paylaşmanızda size yardımcı olur. Moldavit’in yüksek titreşimleri sizi kozmik bilince bağlayacaktır. Manyetit’in güçlü manyetik enerjisi sinirsel gerginlikleri aşmanıza yardımcı olduğu gibi, enerjinizi daha dengeli kullanmanıza yardımcı olur, başkalarına şifa vermeniz konusunda da sizi destekler. Değişiklik yaratmanız konusunda zorlandığınızda ve dirençle karşılaştığınızda Selestit’in çözümleyici enerjisinden faydalanabilirsiniz. Bazı zamanlarda değişimi sağlamak kolay olmaz, fikirsel anlamda çatışmalı olur veya mücadele gerektirir. Böylesi dönemlerde Sarı Jasper size güç verir. Mor Florit ise fikirsel çatışmayı iş birliğine çevirmenizde size yardımcı olur. Stresli bir yapıya sahipsinizdir ve duygularınızla irtibat kurma konusunda da zorlanırsınız. Bu da duygusal anlamda dengesiz davranmanıza yol açar. Ay taşı, duygusal dengesizliği ve stresi aşmanız için size yardımcı olabilir.

KOVA BURCU VE DUYGULARI; Duygusal yakınlaşma esnasında zorlanabilirsiniz. Özgür kalma arzunuz o denli yüksektir ki, sizi bağlayacak birlikteliklerden çekinirsiniz. Bir ilişkiyi istikrarlı bir şekilde yürütebileceğiniz konusunda kendinizden emin olmayabilirsiniz. Gül Kuvars veya Rubelit taşları sevgi alışverişleri konusunda size destek verirler. Sevgi bağı kurma konusundaki korkularınızı aşmanıza yardımcı olurlar. Zihinsel olarak sürekli aktifsinizdir. Zihninizi susturmakta zorlanabilirsiniz. Akuamarin, zihninizi sakinleştirmek ve odaklamak için muhteşem bir taştır. O an için gerekli olmayan düşünceleri zihninizden uzaklaştırmanıza yardımcı olur. Selestit, zihninizin eski ve yeniyi bir araya getirebilme, harmanlayabilme, bütünleştirebilme kabiliyetini arttırır. Dantel Akik, zihinsel anlamda istikrar ve denge kazanmanızı sağlar.

KOVA BURCU VE TAŞLARI

İyi pazarlar sevgili Kristal sever dostlarım, Bu Pazar sizlere Kova Burcu ile Taşların bağlantısını anlatacağım. Doğal taşlar siz Kova burçlarının yaşamında size nasıl hizmet ederler? Haydi gelin birlikte kısaca bir göz atalım. İlk olarak taşların burçlara ne anlamlarda destek olduğunu bir kez daha hatırlayalım mı? Çok daha fazlasını DOĞA RUHLARI KRİSTALLER kitabımda ayrıntıları ile bulabilirsiniz. Bedeninizdeki su kristallerinin oya gibi ışıl ışıl sevgi kristalleri haline gelmesi dileklerimle, Sevgiyle, ışığınızı yayın.