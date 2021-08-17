Etkinlik Rehberi Kovamda top var! (OYUN)

Kovamda top var! (OYUN)

Etkinlik Rehberi

Kovamda top var! (OYUN)

Çocukların bol hareketli oyunları sevdiği bir gerçektir. Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem vücudunu ve hem de hareketlerini kontrol etme becerisini geliştirebilir. +3 Yaş

17 Ağustos 2021, Salı 11:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

  • 2 yoğurt kovası
  • 6 veya daha fazla tenis topu
  • Koli bandı
  • Müzik

NASIL OYNANIR?

Yoğurt kovasını koli bandı ile göbeğinize sabitleyin. Tenis toplarını eşit olacak şekilde kovaların içerisine paylaştırın. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 25-30 saniye boyunca birbirinizin kovasından kendi kovanız için top çalmaya çalışın. Süre bitince şarkıyı durdurun. Kovasında en çok top olan kazanır! 

Not: Oyundaki rekabeti artırmak için daha fazla aile üyesini de oyuna davet edebilirsiniz.

İlgili Haberler
Tabağımda matematik (OYUN)Ayıcığı tedavi et! (Oyun)


Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Kafa Dağıtan Etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder