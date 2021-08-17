Kovamda top var! (OYUN)

MALZEMELER

2 yoğurt kovası

6 veya daha fazla tenis topu

Koli bandı

Müzik

NASIL OYNANIR?

Yoğurt kovasını koli bandı ile göbeğinize sabitleyin. Tenis toplarını eşit olacak şekilde kovaların içerisine paylaştırın. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 25-30 saniye boyunca birbirinizin kovasından kendi kovanız için top çalmaya çalışın. Süre bitince şarkıyı durdurun. Kovasında en çok top olan kazanır!

Not: Oyundaki rekabeti artırmak için daha fazla aile üyesini de oyuna davet edebilirsiniz.



