Kovamda top var! (OYUN)
Çocukların bol hareketli oyunları sevdiği bir gerçektir. Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem vücudunu ve hem de hareketlerini kontrol etme becerisini geliştirebilir. +3 Yaş
17 Ağustos 2021, Salı 11:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
- 2 yoğurt kovası
- 6 veya daha fazla tenis topu
- Koli bandı
- Müzik
NASIL OYNANIR?
Yoğurt kovasını koli bandı ile göbeğinize sabitleyin. Tenis toplarını eşit olacak şekilde kovaların içerisine paylaştırın. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 25-30 saniye boyunca birbirinizin kovasından kendi kovanız için top çalmaya çalışın. Süre bitince şarkıyı durdurun. Kovasında en çok top olan kazanır!
Not: Oyundaki rekabeti artırmak için daha fazla aile üyesini de oyuna davet edebilirsiniz.
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