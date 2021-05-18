Etkinlik Rehberi Kovamda top var oyunu

Kovamda top var oyunu

Etkinlik Rehberi

Kovamda top var oyunu

Çocukların bol hareketli oyunları sevdiği bir gerçektir. Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem vücudunu ve hem de hareketlerini kontrol etme becerisini geliştirebilir.

18 Mayıs 2021, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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MALZEMELER: 2 yoğurt kovası, 6 veya daha fazla tenis topu, koli bandı, müzik / Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Yoğurt kovasını koli bandı ile göbeğinize sabitleyin. Tenis toplarını eşit olacak şekilde kovaların içerisine paylaştırın. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 25-30 saniye boyunca birbirinizin kovasından kendi kovanız için top çalmaya çalışın. Süre bitince şarkıyı durdurun. Kovasında en çok top olan kazanır! Not: Oyundaki rekabeti artırmak için daha fazla aile üyesini de oyuna davet edebilirsiniz.

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