Kovamda top var oyunu

MALZEMELER: 2 yoğurt kovası, 6 veya daha fazla tenis topu, koli bandı, müzik / Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Yoğurt kovasını koli bandı ile göbeğinize sabitleyin. Tenis toplarını eşit olacak şekilde kovaların içerisine paylaştırın. Favori şarkınızı başlatın! Bunun için bir aile üyesinden yardım alabilirsiniz. Yaklaşık 25-30 saniye boyunca birbirinizin kovasından kendi kovanız için top çalmaya çalışın. Süre bitince şarkıyı durdurun. Kovasında en çok top olan kazanır! Not: Oyundaki rekabeti artırmak için daha fazla aile üyesini de oyuna davet edebilirsiniz.