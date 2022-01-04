Memleketinden uzun yıllardır ayrı kalan Ayşe, annesinin rahatsızlığı nedeniyle köyüne dönüyor. Ölmek üzere olan annesi, Ayşe’de arı kovanlarına bakmasını istiyor. Annesinin son istediğini kırmayan Ayşe, çok korktuğu arılarla baş başa kalıyor. Kovan filmi ise işte tam bu noktadan sonra başlıyor…

KOVAN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

25 Eylül 2020'de vizyona giren Kovan filmi, Artvin'de çekildi.

KOVAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ortaokul yıllarında henüz çok küçükken Artvin’den Almanya’ya giden Ayşe, uzun yıllar memleketinden uzakta yaşamak zorunda kalır. Annesinin rahatsızlanmasının ardından çocukluğunu geçirdiği köyüne geri dönen Ayşe’nin annesi, kızından aile arılığını çekip çevirmesini istiyor.

Annesinin isteğini kıramayan Ayşe, yaşadığı süre boyunca en çok korktuğu şey olan arılara sahip çıkmaya karar verir. Arıcılığın merkezi olan köye modern yöntemler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar başlar.

Öte yandan kovana dadanan ayılar da Ayşe’nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike yaratır.

Bir gece koruma altında olan ve boynunda kamera bulunan bir ayının kovanlara dadandığını gören Ayşe, tüfekle ayıyı vurarak öldürür. Uzun yıllardır koruma altında tutulan ayıyı takip eden bilim insanı ise ayıyı kimin öldürdüğünü öğrenmek için uğraşır.

Ayşe’nin yardımcısı ise ayının boynundaki kamerayı Ayşe’nin yanına getirerek, ona her şeyi bildiğini söyler.

Ayşe de bu yaptığından çok pişman bir şekilde; o bilim insanının yanına giderek derin bir pişmanlık içerisinde kamera görüntülerini kendisine verir.

KOVAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu Eylem Kaftan'ın kaleme aldığı Kovan filminde Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu ve Şennur Nogaylar gibi oyuncular yer aldı.

Filmin yapımcılığını Mustafa Karadeniz ile Canol Balkaya üstlendi.