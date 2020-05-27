Beden Sağlığı Kovid-19 aşısı ile ilgili yeni gelişme

Kovid-19 aşısı ile ilgili yeni gelişme

Beden Sağlığı

Kovid-19 aşısı ile ilgili yeni gelişme

Oxford Üniversitesinin yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının Afrika ülkelerinden Kenya’da da yetişkinler üzerinde deneneceği ortaya çıktı.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 19:31 Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) uluslararası klinik deneyleri kayıt altında tuttuğu platformda detaylarını paylaştığı çalışmaya göre, Kenya’da 18 yaşından büyük 400 kişide yeni aşının koruma sağlayıp sağlamadığı test edilecek. Kenya Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (KEMRI) Welcome Trust Araştırma Programı’nın yerel ortağı olduğu çalışmanın yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanıyor. Sağlıklı bireylerin gönüllülük esasına uygun şekilde katılacağı aşı programına, sadece doktor, hemşire ve eczacı gibi sağlık çalışanlarının katılacak olması dikkati çekiyor. Gönüllülerin, virüsün yayıldığı Kilifi ve Mombasa şehirlerinden seçileceği belirtiliyor.

Hükümetin, programa onay verip vermediği bilinmiyor

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, geçen ay, Kenyalıların aşı deneylerinde kobay olarak kullanılamayacağını açıklamıştı. Hükümetin, mevcut programa onay verip vermediği henüz bilinmiyor. Oxford Üniversitesi, geçen ay insanlar üzerinde test etmeye başladığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

AA

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