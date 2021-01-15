Kovid-19 aşısı vurulan doktor hayatını kaybetti

Ölümün aşıyla kesin bağlantısı bulunmasa da adlı tıp biriminden Darren Caprara, bunun bir ihtimal olarak göz önünde tutulduğunu söyledi. 56 yaşındaki Micheal'a 5 Ocak'ta otopsi yapıldığını ve ölüm nedeninin adli tıp uzmanı ve ortak kurumların çalışması tamamlanana kadar araştırılacağını belirtti.

Eşi Heidi Neckelmann, olayın ardından yaptığı Facebook paylaşımında, Micheal'ın aşı vurulduktan üç gün sonra ellerinde ve ayaklarında noktalar meydana geldiğini ve bu yüzden acil servise gittiklerini ifade etti. Söz konusu noktalar iç kanamaya işaret ederken Pfizer, Michael'a dair yaptığı açıklamada, vücudun kanı pıhtılaştırma ve iç kanamayı durdurma becerisini düşüren trombositopeni meydana geldiğini bildirdi.

Neckelmann, eşinin, trombosit eksikliğinden kaynaklanan beyin damarlarının yırtılmasıyla bu bölgede meydana gelen kanamanın yol açtığı hemorajik inme sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

CNN International'ın haberine göre, Pfizer, yaptığı açıklamada milyonlarca kişinin aşılandığını ve yaşanan tüm beklenmeyen olayları takip ettiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Vakayı aktif şekilde araştırıyoruz. Fakat şu anda aşıyla herhangi bir doğrudan bağlantıya inanmıyoruz.

Şirketin açıklamasında, klinik deneyler ve aşı dağıtımının başladıktan sonraki süreçte trombositopeniyle ilgili hiçbir belirti tespit edilmediği de vurgulandı. Açıklamada, aşıyla ilgisi bulunmayan ölüm gibi beklenmeyen olayların genel nüfusta yaşandığı gibi aşılananlarda da meydana gelme ihtimaline de dikkat çekildi.





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