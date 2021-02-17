Kovid-19 çocukların geçireceği hafif bir grip haline dönüşebilir

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Penn State ve Emory Üniversiteleri'nin ortak çalışmasına göre SARS-CoV-2 virüsü diğer koronavirüslerin izinden giderse, enfeksiyon önemli ölçüde azalabilir.

Araştırmacıların tahmine göre Covid-19 hastalığı ilk kez 3 ila 5 yaşları arasında hafif semptomlarla atlatılan ve yetişkinlikte daha da hafif bir şekilde tekrarlanan bir hastalığa dönüşebilir.

Covid-19 salgınının önümüzdeki on yılda gidişatını tahmin etmeye çalışan araştırmada SARS, MERS ve endemik hale gelen diğer dört koronavirüse ilişkin epidemiyolojik ve immünolojik veriler model olarak alındı.

Araştırma, Covid-19 pandemisinde endemik duruma ulaşıldığında, yeni tip koronavirüsün ölüm oranının mevsimsel grip oranının altına düşebileceğini gösteriyor. Ancak endemik duruma geçişin tam olarak ne kadar süreceği ise virüsün yayılma ve toplu aşılamanın gerçekleştirilme hızına bağlı.





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