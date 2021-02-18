'Kovid 19 ergenler için de riskli'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) okul çağındaki çocuklar ve ergenlerin üzerindeki etkilerine ilişkin bir araştırma yaptı.

Boston Globe'da yer alan habere göre araştırma neticesinde, Kovid-19'un ergenlik çağındakilerde çocuklara göre iki kat daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

'Ergenlerde iki kat daha fazla'

CDC'nin web sayfasındaki 'Morbidity and Mortality Weekly Report' kategorisinde yayınlanan araştırmada, "Mart ayından bu yana, çocuklarda 277 bin 285 Kovid-19 vakası bildirildi. 12-17 yaş arası ergenler arasındaki Kovid-19 insidansı, 5-11 yaş arasındaki çocukların yaklaşık iki katıydı" ifadeleri yer aldı.

Araştırmada, okul çağı grubunda genel olarak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının düşük olduğu bilgisi yer aldı.

'Hispanik ve siyah çocuklarda hastalığı ağır geçirme riski daha fazla olabilir'

Çalışmada ayrıca, hastaneye kaldırılan ya da yoğun bakıma alınanların daha çok Hispanikler ve siyahlar olmasının, bazı çocukların hastalığı ağır geçirme riskinin artmış olabileceğine dair ek kanıtlar sunduğu kaydedildi:"Çocuklarda akut Kovid-19 ve multisistem enflamatuar sendromun (MIS-C), Hispanik ve siyah çocukları orantısız bir şekilde etkilediği bildirildi.





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