Dünya Kovid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü

Kovid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü

Dünya

Kovid-19 hastası, oda arkadaşını oksijen tüpüyle öldürdü

ABD’nin California eyaletinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.

24 Aralık 2020, Perşembe 21:56 Son Güncelleme:
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BBC’nin haberine göre olay, geçen hafta Lancaster’da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi. Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez’in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı. Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi. California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor. Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.

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AA

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