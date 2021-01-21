Dünya Kovid-19 nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti

Dünya

Kovid-19 nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti

Mısır’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren doktor sayısı 333’e yükseldi.

21 Ocak 2021, Perşembe 18:41 Son Güncelleme:
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Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 doktorun daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, son verilerle salgında ölen doktor sayısının 333’e çıktığı aktarıldı. Söz konusu doktorların "şehit" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ana kadar Kovid-19’a yakalanan doktor sayısı hakkında bilgi verilmedi. Mısır’da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 747’ye, vaka sayısının 158 bin 963’e, iyileşen hasta sayısının ise 124 bin 605’e ulaştığı açıklanmıştı. Ülkede sağlık çalışanlarına yönelik Kovid-19 aşılama süreci ise bugün başlamıştı.

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AA

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