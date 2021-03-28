Beden Sağlığı Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu nasıl geri getirilir?

Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu nasıl geri getirilir?

Beden Sağlığı

Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu nasıl geri getirilir?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği bildirildi.

28 Mart 2021, Pazar 00:24 Son Güncelleme:
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Oxford Academic’de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19’a yakalananların yüzde 77’sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor. Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor. Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi. Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor. Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

AA

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