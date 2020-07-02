Dünya Kovid-19 uyarısı: Bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde
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Kovid-19 uyarısı: Bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde

Dünya

Kovid-19 uyarısı: Bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD’de yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki sert artışla ilgili, "Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

02 Temmuz 2020, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
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ABD’de dün bir günde 50 bin 203 vaka ile salgında rekor seviyeye ulaşılmasının ardından, Fauci BBC’ye röportaj verdi. Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü üyesi de olan Fauci, ABD’deki salgında "kasvetli" günler yaşandığını vurgulayarak "Son günlerdeki Kovid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde. Bu iyi haber değil." yorumunda bulundu.

"Kontrol altına almalıyız"

Yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas’ta görüldüğüne işaret eden Fauci, "Bu salgını kontrol altına almalıyız ya da ABD daha da büyük bir salgın riskiyle karşı karşıya kalır." ifadesini kullandı.

AA

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