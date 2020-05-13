Dünya Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

Dünya

Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

Dünyada yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 23:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 400 bin 900'e çıktı. Yeni tip corona virüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı. 

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 143 bin 114 olarak açıklandı.

AA


İlgili Haberler
İsviçre komşuları Almanya, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yeniden açıyorİtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bini geçti


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kitapçılar ve yayınevleri sıkıntılı
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya'da 2020 turizm açısından kayıp yıl olacak