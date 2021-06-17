Kovid-19 vakaları arttı, hafta sonu kente giriş ve çıkışlar yasaklandı

Portekiz Sağlık Bakanı Mariana Vieira da Silva, düzenlediği basın toplantısında, yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı yarın yerel saat ile 15.00’ten itibaren hafta sonu boyunca Lizbon’a giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu. Da Silva, "Bu öne alınmış bir tedbir değil. Salgının mevcut durumda ülke genelinde farklı boyutlarda olmasından dolayı yeni bir önlem. Amacımız, bu bölgedeki (Lizbon) mevcut yüksek vakaların diğer bölgelere taşınmasını önlemek." dedi.

Ülkede, son 24 saatte Kovid-19’dan 2 kişi hayatını kaybederken, büyük çoğunluğu Lizbon’da olmak üzere 1233 yeni vaka tespit edildi. Bakanlık, dün yeni vaka sayısını 1350 olarak açıklamış ve bu 27 Şubat’tan bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak dikkati çekmişti. Salgının başlamasından bu yana Portekiz’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 57’ye, vaka sayısı da 817 bin 754’e ulaştı.

Mayıs ayında başladığı kademeli normalleşme kapsamında hafta başında 5. aşamaya geçen Portekiz, Lizbon’un da aralarında olduğu 4 bölge dışında ülke genelinde evden çalışma zorunluluğunun kaldırılması, restoranların gece saat 01.00’e kadar açılması, mağazalardaki Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve toplu ulaşım araçlarında oturan yolcu kapasitelerini yüzde 100’e, ayakta yolcu kapasitelerini de yüzde 70’e kadar çıkartılması kararlarını almıştı.

AA