Dünya Kovid-19’a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

Kovid-19’a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

Dünya

Kovid-19’a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 10 hasta daha hayatını kaybetti. Bu gelişmeyle ülkede Kovid-19’a bağlı ölümler yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaştı.

14 Mart 2020, Cumartesi 18:41 Son Güncelleme:
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İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin açıkladığı verilere göre, hayatını kaybeden tüm hastalar 60 yaşın üzerinde ve başka sağlık sorunları da bulunan kişiler arasından çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 12 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında, "Daha birçok aile, sevdiklerini zamansız kaybedecek." ifadesini kullanmıştı. Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hasta sayısı 798 olarak açıklansa da uzmanlar virüsün halihazırda 5 ile 10 bin kişiye bulaştığını tahmin ediyor.

AA

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