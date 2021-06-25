Kovid-19’a yakalandı! Tüm toplantıları askıya alındı

Tunus haber ajansında yer alan Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, Meşişi’nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine katılacağı tüm toplantılarını askıya aldığı belirtildi. Meşişi’nin çalışmalarına karantinada olduğu için uzaktan devam edeceği ifade edilirken, tüm sağlık önlemlerinin de ivedilikle alındığı kaydedildi. Açıklamada Tunus Başbakanının çalışma ekibindeki tüm kişilere Kovid-19 testi yapıldığı aktarıldı. Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada ise, toplam can kaybının 14 bin 406’ya, vakaların 395 bin 362’ye, iyileşenlerin 342 bin 598’e çıktığı ifade edilmişti.

AA