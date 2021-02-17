Beden Sağlığı Kovid-19'dan ölüp ölmeyeceğimizi anlayan teknoloji geliştirildi

Kovid-19'dan ölüp ölmeyeceğimizi anlayan teknoloji geliştirildi

Beden Sağlığı

Kovid-19'dan ölüp ölmeyeceğimizi anlayan teknoloji geliştirildi

Yapılan araştırmalar sonucunda Kopenhag Üniversitesi'nde geliştirilen yapay zekanın, son günlerde saldırganlığı git gide artan kovid-19 hastalığının öldürücü olup olmayacağını yüzde 90 anlayabileceği ortaya çıktı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 14:52 Son Güncelleme:
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Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, yapay zekanın, hastalık geçmişinizi ve sağlık verilerinizi analiz ederek Kovid-19'dan ölüp ölmeyeceğinizi yüzde 90 doğrulukla belirleyebileceği iddia ediliyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaklaşık 4 bin Danimarkalı Kovid-19 hastasından elde edilen verilerle, yapay zekanın, bir insanın koronavirüsten ölüp ölmeyeceğini belirleyebileceği sonucuna ulaştı.

Cinsiyet ve kalıtsal hastalıklar yüksek riskli

​Araştırmada, cinsiyet, kalıtsal hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi faktörlerin 'yüksek riskli faktörler' olarak belirlendiği belirtildi. Ayrıca geliştirildiği takdirde yapay zekanın, solunum cihazına ihtiyaç duyan hastaları tespit etmede ve aşılama sırası belirlemede yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Dennis Nielsen, "Hastanelere yardımcı olacak modeller üzerinde çalışmaya geç başladık çünkü ilk dalga sırasında yoğun bakım hastaları için yeterli solunum cihazlarına sahip değildik'" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar, Kopenhag Üniversitesi’nin Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ndeki araştırmacıların yeni paylaştığı bir çalışmada yer alıyor.

Araştırmacılar, salgının ilk dalgasından itibaren kişilerin, hastalık geçmişi ve sağlık değerlerine ilişkin olarak Kovid-19’dan ne kadar kötü etkileneceğini tahmin edebilen bilgisayar modelleri geliştirmeye çalıştıklarını belirttiler.


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