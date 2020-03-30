Türkiye Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 759 bini geçti

Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 759 bini geçti

Türkiye

Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 759 bini geçti

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 759 bini geçti, 36 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 158 bin 700’ün üzerinde kişi iyileşti.

30 Mart 2020, Pazartesi 22:49 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 759 bini geçtiği, 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 158 bin 700’den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:


AA

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