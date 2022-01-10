Kovid adıyla sosyal medyada viral oldu

'Kovid' kelimesinin Hintçe'de 'alim', 'bilgin' gibi bir anlama geldiğini söyleyen Kovid Kapoor, isminin Hanuman isimli Hint tanrısına hitaben söylenen Hanuman Chalisa'dan türetildiğini belirtiyor. Kovid, annesinin isim kararını doğumdan çok önce verdiğini ve salgına rağmen değiştirmek istemediğini belirtiyor: "Güzel bir anlama sahip unutulmaz bir ad… Asla değiştirmeyeceğim"

Kovid, şimdiye kadar sadece tek bir adaşıyla karşılaşmış. Ancak bu sıra dışı isim, koronavirüs salgınından bu yana artık farklı bir anlamla biliniyor. Kafa karışıklığını engelleyebilmek için her fırsatta ismiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Kovid Kapoor, Twitter hesabındaki biyografisine "Benim adım Kovid, ve ben bir virüs değilim" yazdı.

İsmiyle ilgili salgın sırasında başına gelen sıra dışı ve gülünç olayları Twitter hesabı üzerinden anlatan adam, 2020'ye kadar sıradan bir isim olan ismiyle birçok kişiyi eğlendirdiğini söyledi.

4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Kovid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Hindistan dışına çıktığını söyleyen Kovid, "Gelecekteki yurt dışı gezileri eğlenceli olacak" dedi.

30 yaşına girdiği doğum günü partisinde arkadaşları Kovid'e 'Corona' isimli bira ısmarlarken, pastanın üzerinde ise "Doğum günün kutlu olsun Covid-30!" cümlesiyle süsleme yapıldı.