İtalya hükümeti bu hafta içinde aldığı kararla, yaklaşık 23 milyon çalışan için Kovid belgesini zorunlu hale getirdi.

15 Ekim'den itibaren çalışanların iş yerlerine girebilmesi için "yeşil pasaport" olarak anılan Kovid belgesi sunmaları gerekecek. En az bir doz Kovid aşısı yaptıranlara, hastalığı geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif olanlara verilen belgeler yeşil pasaport olarak kabul ediliyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre, bu belgelerin çalışmak için zorunlu hale getirilmesi üzerine birkaç gün içinde ilk doz aşı randevularında önemli artış görüldü.

Hükümetin pandemi krizinin yönetimi için atadığı özel komiser General Francesco Paolo Figliuolo, yalnızca Cumartesi günü ilk doz aşı randevularının bir hafta önceye göre yüzde 35 arttığını açıkladı.

Figliuolo'nun açıklamasına göre bu hafta aşı randevuları, önceki haftaya kıyasla bölgesel bazda yüzde 20-40 arası arttı. İtalya'da bugüne kadar 12 yaş üstü nüfusun yüzde 76'sına denk gelen yaklaşık 41 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.

Hükümetin olası yeni dalgaları ve ekonomik kayıpları önlemek için, nüfusun en az yüzde 90'ının aşılanmasını amaçladığı belirtiliyor.

'BİZİM DIŞIMIZDA HERKES DELİ Mİ?'

Öte yandan Kovid sertifikası zorunluluğunun en yaygın uygulandığı Avrupa ülkesi olan İtalya'da bu uygulamaya itiraz edenler de bulunuyor.-

Muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, dün Roma'da düzenlediği bir miting sırasında Kovid sertifikasının kullanım şekline karşı çıktı. Meloni, "Neden dünyada çalışmak için yeşil pasaport istenen tek ülke biziz? Neden haklarımızdan faydalanmak için yeşil pasaport istenen tek Avrupa ülkesi biziz? Bizim dışımızdaki herkes deli mi yoksa biz mi biraz fazla ileri gidiyoruz?" dedi.

Yeşil pasaport zorunluluğuna karşı çıkan çeşitli gruplar da internette imza kampanyaları yürütüyor. 15 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni tedbirlerle işyerlerinde Kovid belgesinin zorunlu olması, Kovid testleriyle ilgili tartışmaları da tetikledi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in Genel Sekreteri Maurizio Landini, "İnsanlar işyerlerine girebilmek için test ücreti ödemek zorunda bırakılmamalı. Çalışmak için para ödenmemeli" diyerek çalışanlar için testlerin ücretsiz hale getirilmesini istedi.

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Andrea Orlando ise Kovid testlerinin ücretsiz kılınmasının "yanlış bir mesaj vereceğini" belirtti. Orlando, testlerin ücretsiz olması halinde "aşı yaptırmakla yaptırmamak arasında bir fark kalmaması" riski yaratılacağını vurguladı.