Köy kahvesine kadın eli değdi

İzmir Urla’ya bağlı Barbaros Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk sahibi Bahar Doğru (57), 10 yıl önce eşi Ali Doğru rahatsızlanınca işlettiği kahvenin başına geçmek istedi. Gece yarısı uyanıp poğaça ve kete yapan Bahar Doğru, anahtarı eşinin cebinden gizlice alarak dükkanı açtı.

'MÜŞTERİLERİMLE DİDİŞMEDİĞİMİZ GÜN YOK'

O gün bugündür mahalle kahvesini işleten Bahar Doğru, “Müşterilerim bana ağabey, kardeş, baba gibi oldu ama didişmediğimiz gün yok. Küfür edenler kafalarına tepsi yiyor. ‘Çay ver’ diyenlere çay vermiyordum. Artık gelip ‘Günaydın, çay verir misin?’ diye soruyorlar” dedi.

İHA