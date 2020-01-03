Köy köy dolaşıp çocuklara pasta dağıtıyor

Cafer Canşi, kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Ağrı’da daha önce köy çocuklarına kışlık giysi ve bot yardımında bulunmuştu. Ancak bu kez farklı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Canşi, hazırladığı büyük pastaları ve oyuncakları aracına doldurup en uzak köylere giderek öğrencilerle buluşuyor. Amacı hem çocukların doğum gününü kutlayıp hediye vermek hem de pasta yemelerini sağlamak. Cafer Canşi şöyle diyor: “Karlı yolları aşmak bazen çok zor oluyor. Ama gittiğim köylerde çocukların çoğu ilk defa pasta yediğini söylüyor. Yine birçok çocuk da bu sayede ilk kez doğum gününü kutluyor. Şimdiye kadar 25 okulda 1200 çocuğa pasta yedirdim. Bana destek verilirse Ağrı’daki tüm köy okullarına pasta götürmek istiyorum. Ayrıca çocuklar getirdiğim hediye oyuncaklarla da çok mutlu oluyor.”

Canşi, destek halinde tüm köy çocuklarına pasta tattırmak istediğini sözlerine ekledi.

Öğrenciler de pasta ikramı için Cafer Canşi'ye teşekkür etti.

AA