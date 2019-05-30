Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Olayda Fehim K. olay yerinde, Ramazan K. ve Mehmet K. hastanede hayatını kaybetmişti.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altında bulunan 84 yaşındaki Mediha D. de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 30 kişinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

NİĞDE (İHA)