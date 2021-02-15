Türkiye Köy okulları ve anaokulları açıldı

Köy okulları ve anaokulları açıldı

Türkiye

Köy okulları ve anaokulları açıldı

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokulları bugün açıldı.

15 Şubat 2021, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili bugün sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, Türkiye genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve yüz yüze eğitime geçişte eğitimin başlangıcı olan tüm bağımsız anaokullarında bugün ders zili çaldı.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde okullar tatil edildi.



1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Bu arada, kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

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