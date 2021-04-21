Köy okullarına 'tekno' derslik

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından 5 yıl önce başlatılan proje kapsamında bu yıl aralarında Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Şanlıurfa’nın da olduğu 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktaları olarak kullanılacak olan bu sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer alacağı sınıflarda ayrıca, ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler düzenlenecek. Projeyle bugüne kadar 81 ilde 120 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Yeni dönemde 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Bu projeyle, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın yaşadığı eğitimde fırsat eşitsizliği sorununa çözüm bulmak, onlara sadece bağlantı hizmeti sunmakla kalmayıp tam donanımlı teknoloji sınıflarında eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için destek olmak istiyoruz” dedi. Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da “Bu gelişmeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası gibi anlamlı bir zaman diliminde paylaşmaktan ayrıca mutluluk duymaktayız” diye konuştu.

ÜCRETSİZ İNTERNET

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz ise fırsat adaletini ön planda tuttuklarına dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“81 ilde ücretsiz internet ve 700 bin tablet bilgisayarla, sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları, 115 bin dersliğe sağladığımız web kameraları ile eğitime erişimi en üst seviyeye çıkarmak için sürekli bir çaba içindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitimini her şart altında kesintisiz sürdürmek için canla başla çalışıyoruz.”