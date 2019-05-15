Köy okullarının bisikletli kütüphanecisi

1950’li yıllarda Ürgüp yöresinde halk kütüphanesi hizmetinin köylere at, eşek ve katır sırtında götürülmesini sağlayan Mustafa Güzelgöz nam-ı diğer ‘Eşekli Kütüphaneci’den esinlenerek yollara düşen Hakan Yücel, Bitlis’te kütüphaneci olarak görev yapıyor. Yücel, izin günlerinde ve tatillerinde kurumundan bağımsız gönüllü olarak bisikletinin arkasına monte ettiği römorkuyla Bitlis’in köy okullarındaki çocuklara kitap hediye ediyor.

8 bin kitap hediye etti

Gönüllülerin hediye ettiği kitaplarla, mesleki becerilerini birleştiren Bisikletli Kütüphaneci öğrencilerin yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre sınıflandırdığı kitapları öğrenci sayısını dikkate alarak okullara ulaştırıyor. Çocukları yeni bir meslekle tanıştıran, kitap okuma sevgisi ve bilinci aşılayan Yücel, bugüne kadar 46 ayrı köy okuluna bin 779 kilometre yolu bisikletiyle pedal çevirerek gitti. Toplamda 8 bine yakın kitap hediye eden Yücel, yola çıkarken okulun son zili çalmadan köylere yetişebilmeyi hedefliyor.

Çocukların hediye paketi

Çocukların geleceğine bir ışık yakmak istediğini söyleyen Yücel, “Köy çocuklarının imkanları şehirde yaşayan çocuklara göre nispeten daha zayıf, amacım onların bu zayıflığını azaltmak. Kendimi bir hediye paketi gibi görüyorum. Hediye paketi ne kadar rengarenk ve ilgi çekici olursa getirdiğim kitaplar da çocuklar için o kadar kıymetli olur. Bu yüzden elimden geldiğince bisiklet forması giymeye, rengarenk olmaya çok dikkat ediyorum. Belki çocuklar bisikleti görmüşlerdir; ama römorklu bir şekilde bir bisikleti görmeleri, onların hayatında çok büyük bir yer edineceğini düşünüyorum” dedi.

SEVGİ BAĞI

Yücel’in kitap ettiği öğrencilerden Senem Taş, duygularını şöyle ifade etti: “Hikayeyi çok seviyorum. Hakan Abi bisikletiyle geliyor ve bize hikaye kitabı getiriyor. Sonra hep birlikte ip çekme, ebelemece ve saklambaç oynuyoruz.” Anasınıfı öğretmen Özlem Keçeci ise, “Köydeki çocuklar için dışarıdan birinin gelip onlarla ilgilenmesi, onlarla vakit geçirmesi çok büyük bir şey. Çocuklar da Hakan Hoca geldiğinde çok seviniyor. Özellikle geçen sene benim anasınıfı öğrencilerim ile Hakan Hoca arasında bambaşka bir bağ oluşmuştu. Çocuklara ‘kimi seviyorsunuz’ dediğim zaman, anne-babası ve öğretmenini söyledikten sonra hakan Hoca’yı söyledikleri oluyordu” diye konuştu.

FARK YARATTI

Hakan Yücel, kitapları çocuklarla buluşturup kitap sevgisi aşılayarak, çocukların hayatında büyük fark yarattı. Yücel, bu nedenle Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan ‘Fark Yaratanlar’ programının 10’uncu sezonunun 15. Fark Yaratan’ı oldu. Bir kişinin gayretiyle binlerce çocuğa ilham vermenin mümkün olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan “Yücel, bu çalışmalarıyla köy okullarındaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırdı, kütüphanecilik mesleğinin bilinirliğini ve saygınlığını arttırdı. Çocukların hayatında kitaplar aracılığıyla büyük fark yaratan Hakan Yücel’i yürekten kutluyoruz” dedi.