Türkiye Köyceğiz Gölü taştı, restoran ve kafeler su altında kaldı

Köyceğiz Gölü taştı, restoran ve kafeler su altında kaldı

Türkiye

Köyceğiz Gölü taştı, restoran ve kafeler su altında kaldı

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nün kenarındaki restoran ve kafeleri su bastı. İşletmeciler, sular altında kalan masa ve sandalyeleri kurtarmak için seferber oldu. Sanat Sokağı'ndaki takı malzemesi ve süs eşyası satan esnaf ise iş yerlerini açmadı.

14 Ocak 2022, Cuma 01:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kent genelinde 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı.

Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, sular altında kalan masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ile süs eşyaları satan esnaf ise iş yerlerini açmadı.

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/KÖYCEĞİZ (Muğla)(DHA)

İlgili Haberler
Okullar tatil edildi! Haberler peş peşe geldiFacianın eşiğinden dönüldü! Dev kayalar yola düştü


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Gönül rahatlığıyla kadın öldürmek...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Tarihe geçen taşınmanın kahramanlarına alkış
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fatih Terim
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Buzlanma sonrası kaza! Çok sayıda yaralı var