Türkiye Köyde virüs vakaları artınca, karantina kararı alındı

Köyde virüs vakaları artınca, karantina kararı alındı

Türkiye

Köyde virüs vakaları artınca, karantina kararı alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla corona virüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.

02 Ağustos 2020, Pazar 22:23 Son Güncelleme:
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Değirmenyanı köyünde 8 kişide corona virüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de corona virüs tespit edildiği öğrenildi.

KARABÜK (İHA)


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