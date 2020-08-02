Köyde virüs vakaları artınca, karantina kararı alındı
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde birden fazla corona virüs vakasına rastlanılmasının ardından karantina kararı alındı.
02 Ağustos 2020, Pazar 22:23 Son Güncelleme:
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Değirmenyanı köyünde 8 kişide corona virüs görülmesinin ardından köy 14 gün karantina altına alındı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice köye gelip konu hakkında bilgi aldı. Jandarma ekipleri köye giriş-çıkışları kapatırken vatandaşlara evlerine girmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Öte yandan ilçe genelinde son 48 saatte 20 kişi de corona virüs tespit edildiği öğrenildi.
KARABÜK (İHA)
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