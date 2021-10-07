Köyden İndim Şehire filmi, köyden buldukları bir çuval altını şehirde bozdurmaya gelen Gayret, Saffet, Himmet ve Hayret kardeşlerin eğlenceli hikayesini konu ediniyor. Çekimleri Ankara’da gerçekleştirilen filmin sahnelerinde yer alan eski Ankara’nın görüntüleri de izleyenlere nostaljik anlar yaşatıyor. İşte Köyden İndim Şehire filmine ilişkin tüm detaylar…

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NE ZAMAN KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner filminin devam niteliğinde olan Köyden İndim Şehire filmi 1974 yılında çekildi. Bir Arzu Film yapımı olan Köyden İndim Şehire’nin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenirken, senaryosu ise Zeki Alasya’nın kaleminden çıktı.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NEREDE ÇEKİLDİ?

Köyden İndim Şehire filmi Ankara’da çekildi. 1974 yılında çekilen filmin birçok sahnesi, Gençlik Parkı, Ulus ve Kore Şehitleri Anıtı gibi Ankara’nın meşhur yerlerinde geçiyor.

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret aradıkları defineyi tarlalarında bulurlar ve artık tüm hayallerinin gerçek olacağını düşünürler.

Bu dört kardeş Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya giderek altınları bozdurup paraya çevirmeyi planlar.

Kuyumcu Ali Rıza ise bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri zannederek devamlı dükkanından kovdurur.

Daha sonra asıl konuyu öğrenince hanımı ve baldızı buna karşı çıksa bile altınlardan pay alabilmek adında işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI