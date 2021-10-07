Magazin Köyden İndim Şehire filminin oyuncuları kimler? Köyden İndim Şehire nerede ve ne zaman kaç yılında çekildi? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu
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Köyden İndim Şehire filminin oyuncuları kimler? Köyden İndim Şehire nerede ve ne zaman kaç yılında çekildi? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu

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Köyden İndim Şehire filminin oyuncuları kimler? Köyden İndim Şehire nerede ve ne zaman kaç yılında çekildi? İşte, konusu ve oyuncu kadrosu

Köyden İndim Şehire filmi, üzerinden geçen onca yıla rağmen hala izleyicileri kahkahalarla güldürmeyi başarıyor. Türk televizyonlarının en ünlü isimlerinin dahil olduğu kadrosuyla da farklı bir yere sahip Köyden İndim Şehire filminin yönetmen koltuğunda ise, efsane yönetmen Ertem Eğilmez oturuyor…

07 Ekim 2021, Perşembe 16:43 Son Güncelleme:
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Köyden İndim Şehire filmi, köyden buldukları bir çuval altını şehirde bozdurmaya gelen Gayret, Saffet, Himmet ve Hayret kardeşlerin eğlenceli hikayesini konu ediniyor. Çekimleri Ankara’da gerçekleştirilen filmin sahnelerinde yer alan eski Ankara’nın görüntüleri de izleyenlere nostaljik anlar yaşatıyor. İşte Köyden İndim Şehire filmine ilişkin tüm detaylar…

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NE ZAMAN KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner filminin devam niteliğinde olan Köyden İndim Şehire filmi 1974 yılında çekildi. Bir Arzu Film yapımı olan Köyden İndim Şehire’nin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenirken, senaryosu ise Zeki Alasya’nın kaleminden çıktı.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NEREDE ÇEKİLDİ?

Köyden İndim Şehire filmi Ankara’da çekildi. 1974 yılında çekilen filmin birçok sahnesi, Gençlik Parkı, Ulus ve Kore Şehitleri Anıtı gibi Ankara’nın meşhur yerlerinde geçiyor.

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret aradıkları defineyi tarlalarında bulurlar ve artık tüm hayallerinin gerçek olacağını düşünürler.

Bu dört kardeş Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya giderek altınları bozdurup paraya çevirmeyi planlar.

Kuyumcu Ali Rıza ise bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri zannederek devamlı dükkanından kovdurur.

Daha sonra asıl konuyu öğrenince hanımı ve baldızı buna karşı çıksa bile altınlardan pay alabilmek adında işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

  • Hayret: Metin Akpınar
  • Himmet: Zeki Alasya
  • Saffet: Kemal Sunal
  • Gayret: Halit Akçatepe
  • Ali Rıza Emmi: Tekin Akmansoy
  • Ali Rıza Emmi’nin Baldızı: Mine Mutlu
  • Ali Rıza Emmi’nin Eşi: Leman Çıdamlı
  • Emine: Meral Zeren
  • Gülsüm: Perran Kutman
  • Himmet’in Eşi: Oya Alasya
  • Resepsiyon Görevlisi: Mete İnselel

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