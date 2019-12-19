Köye dönen gence 100 bin TL hibe

Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile hayata geçirilecek proje, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de uygulanacak.

Aranan şartlar

Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak.

Daha önce hibeden yararlanmamış olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.

Sigortalı çalışıyor olmamak.

Vergi mükellefi olmamak.

Nelere destek var?

Destekten yararlanmak için projeler, hayvansal (büyükbaş, küçükbaş arı...), bitkisel (fide, süs bitkisi, meyve, mantar...), su ürünleri (alabalık, yayın balığı, midye...), yöresel tarım ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olacak. Projeyle genç nüfusun kırsalda istihdamı sağlanacak.

Başvuru nereden?

Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden (www.tarimorman.gov.tr) yapacak. Kesin başvurular ise girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlığın il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

Hibeler için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’nden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapılacak. Başvuru için 40 gün süre var.