'Köye dönüş' destekleri

GÜLTEN UĞURLU

İşsizliği azaltmak, nüfusun şehirde yığılmasının önüne geçmek ve tarım ile hayvancılığı güçlendirmek için sağlanan desteklerle, tersine göç yani kentten köye dönüş teşvik ediliyor. Devletin bir süredir bu yönde verdiği destekler, etkisini göstermeye de başladı. Son dönemlerde Türkiye’de belde ve köylerde yaşamayı tercih edenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Tersine göç hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017’de 6 milyon 49 bin 393 olan köy ve beldelerde ikamet eden nüfus, 2018’de 6 milyon 337 bin 385 kişiye yükseldi. Peki, kentten köye göçü hızlandıran bu destekler hangileri? Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma destekleri arasında yer alan ‘Genç Çiftçi Projesi’, ‘300 Koyun Projesi’ ve ‘Düve Desteği Projesi’ yoğun ilgi görüyor.

1 yılda köy ve beldedeki nüfus artışı: 300 bin kişi

DESTEK 1

Genç çiftçiye 30 Bin TL

Geri ödemesiz

2016’da başlatılan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamındaki hibe desteği 2019’da da sürüyor. Kırsal alanda yaşayan ve projesi olan gençlere 30 bin liraya kadar hibe sağlanıyor. Gençler bu parayı geri ödemiyor. Bunun için ön başvurular ücretsiz olarak ‘gencciftci. tarim.gov.tr’ adresinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il ve ilçe tarım müdürlüklerine şahsen yapılıyor. Başvurular, valiliklerde oluşturulacak komisyonlarda değerlendirildikten sonra belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmesi imzalanarak, projenin uygulanmasına başlanıyor.

18-40 yaş arası

Genç çiftçi projeleri; hayvansal ve bitkisel üretimin yanı sıra yöresel ürünlerle tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesini kapsıyor. Destekten faydalanacak çiftçilerde, 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olmak, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi ve daha önceden bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olmak şartı aranıyor. Hibeden yararlanacak genç çiftçinin, desteği aldığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca kırsalda yaşaması gerekiyor. Yani desteği aldıktan sonra kırsalı terk etmemeli.

DESTEK 2

'300 koyun' kime veriliyor?

Kuzu alım garantisi

Hayvan sayısını artırmayı ve et ithalatını azaltmayı amaçlayan teşviğin adı ‘300 Koyun Projesi.’ Bu teşvikten daha önce hayvancılık yapan, ancak üretimi sürdüremediği için ağılını, toprağını bırakıp kente göç edenlerden, tekrar köye dönmek isteyenler faydalanıyor. Çiftçinin koyunu satın alabilmesi için Ziraat Bankası’ndan 7 yıl vadeli, uygun faizli kredi veriliyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz. Kuzuya alım garantisi de var. Çiftçi zarar etmeyecek.

Başvuru nereye?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Tarım Kredi Kooperatif üyesi olan çiftçilerden isteyenlere sözleşme imzalayarak koyunları satacak. TİGEM bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verecek. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Tarım Bakanlığı tarafından desteklenecek. Başvurular, ‘300koyun.tigem. gov.tr’ adresinden yapılıyor.

DESTEK 3

1 milyon düve dağıtılacak

81 ile çıktı

Geçen yıl koyun dışında Türkiye’deki 1 milyon düve açığını kapatmak için proje başlatılmıştı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol sonucu bazı illerde düve dağıtımı başlamıştı. Düve desteğinden bugüne kadar 41 il faydalandı. Şimdi proje Türkiye geneline yaygınlaştırılıyor. Yani 81 il de faydalanabilecek. Hayvanlara Tarım ve Orman Bakanlığı veteriner hekimleri ücretsiz bakacak.

Yüzde 40'ı hibe

Düve alan vatandaşlara düve bedelinin yüzde 40’ı hibe edilecek. Bu oran geçen yıl yüzde 30’du. Örneğin, 10 bin liralık bir düve alımında Tarım ve Orman Bakanlığı, bunun 4 bin lirasını hibe olarak karşılayacak. Yani yetiştirici 6 bin lira ödeyecek. Küçük aile işletmelerinin yararlanabilmesi için düve desteğindeki hayvan varlık sayısı da düşürüldü. Geçen yıl 20 baş altı üreticiler faydalanabilirken, bu yıl bu rakam 10 başa indirildi. ‘tigem.gov.tr’den bilgi alınabilir.

DESTEK 4

Üniversiteliye 100 Bin TL

4 ilde başladı

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden yüksekokul veya üniversite mezunu olan gençlere, tarımsal projeleri için 100 bin lira hibe verilecek. 1 yıllık (2019-2020) pilot çalışma için belirlenen şanslı iller ise Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın söz konusu projelere yönelik diğer hibe programlarına dahil olanlar, bu destekten faydalanamayacak.

1 kez yararlanılacak

Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler karar kapsamında desteklenecek. Desteklerin ödenebilmesi için, hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması gerekecek. Hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanılabilecek.







