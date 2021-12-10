Köylerde 5 çocuk için ana sınıfı açılacak

Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması halinde bir grup oluşturularak ana sınıfı açılabilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ana sınıfı ve anaokulu sayısını artırarak tüm çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi. MEB, 40 bin yeni ana sınıfı hedefi kapsamında ikinci dönemde 5 bin ana sınıfının açılmasını planlıyor.