Köylerde okul hasreti bitti

Köylerde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim başladı. Bakan Selçuk, 1 Mart’ta okul öncesi, özel öğretim, ilkokul ile 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için okulların açılmasıyla ikinci adımın atılacağını söyledi.

Destekleme programı

Öğrenme kayıplarını ortadan kaldırmak için eğitim seferberliği başlatacaklarını belirten Selçuk, “Her bir çocuğumuzun ihtiyacına uygun olarak yapılandırdığımız ‘Ulusal Destekleme Programı’ hazırladık. Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi, çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı? Bütün soruların cevaplarını biliyoruz. Bu bilgilerden yola çıkarak çocuklarımızın ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasını sağlayacağız” dedi.

Öğretmenlere ilk doz aşı

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu belirten Selçuk, “Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak” diye konuştu.