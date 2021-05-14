Gündem Köylüler üzgün! Toplu balık ölümleri endişelendirdi

Köylüler üzgün! Toplu balık ölümleri endişelendirdi

Gündem

Köylüler üzgün! Toplu balık ölümleri endişelendirdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir gölette balık ölümleri yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Kocakent Mahallesi’ndeki gölette balıklar karaya vurdu.

14 Mayıs 2021, Cuma 20:24 Son Güncelleme:
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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çok sayıda balığın gölette telef olduğunun görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgililere aktardı. Köy sakinlerinden Emrullah Erat, bu yıl yağışın az olması nedeniyle göletin kuruduğunu ve balıkların karaya vurduğunu ileri sürdü. Balıkların daha önce köylüler tarafından bırakıldığını ve zamanla çoğaldığını belirten Erat, "Köy halkı da düzenli bir şekilde burada balık tutmaya başladı. Ancak bu sene yağışın az olmasıyla balıklar karaya vurdu. Oluşan durum karşısında bizde çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

AA


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