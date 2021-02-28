Türkiye Köylüleri ayağa kaldıran taciz iddiası

Köylüleri ayağa kaldıran taciz iddiası

Türkiye

Köylüleri ayağa kaldıran taciz iddiası

Isparta'nın merkeze bağlı Yakaören köyünde oturan genç kızın Gölcük Tabiat Parkı işletmecisi tarafından tacize uğradığı iddiaları üzerine toplanan köylüler, olaya tepki gösterdi. Tabiat parkının girişinde toplanan öfkeli kalabalık, jandarma tarafından sakinleştirilip, uzaklaştırıldı.

28 Şubat 2021, Pazar 22:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yakaören köyünde yaşayan yaklaşık 100 kişi, Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde toplanıp, park işletmecisinin köyden genç bir kızı taciz ettiğini iddia ederek, tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın sakinleştirdiği köylüler uzaklaşıp, bir süre sonra sessizce dağıldı.

‘TACİZ SUÇLAMASINDA BULUNDU’

Köy Muhtarı Ömer Kırtay, yaşanan gerginlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhtar Kırtay, "Köyden bir vatandaş taciz ve tecavüzden dolayı işletmeciden şikayetçi oluyor. Ben olayı yaklaşık 2 gün sonra duydum. Ertesi gün geri çekiyor şikayetini ya da başka bir neden var mı bilmiyorum. 2 gün sonra biz araştırmaya başladık. Burayı işleten şahsın hakikaten yanında çalıştığı birkaç kişiye daha taciz ve tecavüzde bulunduğunu öğrendik. İşin gerçeklik boyutunu araştırmaya başladık” dedi.

‘KÖYLÜNÜN ÖNÜNDE DURAMADIM’

Bugün de köylülerin buraya gelerek tepkilerini gösterdiklerini anlatan Muhtar Kırtay, "Jandarmadan komutanlarımız sağduyulu davrandı. Köylülerimiz hassas bir konu olunca ve olay köyde yayılınca, birkaç kişiye de olunca köylünün önünde duramadım. Geçen gün gençler böyle bir olay yapmış. Fırçaladım, gerekli hukuki yollardan halledelim diye. Ama bugün böyle bir olay yaşandı. Tabii ki devletimize boynumuz kıldan ince ama böyle bir olay yaşandığında bu tarz şeyler hakikaten hoş şeyler değil. Bu insanlara gerekli şeylerin yapılması lazım. Hukuki yollardan çözmemiz lazım” diye konuştu.

İŞLETME SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ

Muhtar Kırtay ayrıca, taciz edildiği iddia edilen kızın 19 yaşında ve bekar olduğunu ifade ederek, taciz ettiği iddia edilen işletme sahibiyle avukat aracılığı ile bir görüşme yaptıklarını, böyle bir şeyi kabul etmediklerinin kendilerine söylendiğini aktardı.

Yüz yüze görüşmenin olmadığını belirten muhtar Kırtay, hukuki yollardan bu olayı çözüme kavuşturacaklarını kaydetti. Kırtay, "Bu insanın burada durmasını istemedi köylüler. Kesinlikle bir taşkınlık yapan olmadı” dedi.

DHA

İlgili Haberler
Göç yüzünden hayalet köy haline geldi: Sadece 2 kişi yaşıyorBunun adı vicdansızlık! Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İstiklal Caddesi Atlas’a kavuştu
Hakan Çelik
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Ne günlerdi
Rauf Tamer
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ege ürünleri ihracatın yıldızı oldu
Banu Şen
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Göç yüzünden hayalet köy haline geldi: Sadece 2 kişi yaşıyor