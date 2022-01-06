Köylülerin korkulu rüyası oldu! Sayıları her geçen gün artıyor

İstanbul’da kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından Rumeli Feneri Köyü’ne bırakılan köpekler vatandaşlara saldırdığı iddia edildi. Çevresi ormanlık arazilerle çevrili olan köyde çok sayıda başıboş köpeğin olması ve her geçen gün bu sayının artıyor olması köylüleri tedirgin etti. Köpeklerin kadınlara ve çocuklara saldırdığı, bu nedenle artık vatandaşların evden çıkmaktan korkar hale geldikleri öğrenildi.

İBB'YE DİLEKÇE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bu köpeklerin toplatılması ve barınaklara güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için dilekçe yazan Rumeli Feneri Köyü muhtarı Serkan Gerçek, köpeklerin toplatılmadığını aksine her geçen gün daha da fazlalaşmaya başladığını söyledi. Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş köpekler için sürekli kendisine müracaat edilerek bir çözüm üretmesini istediklerini söyleyen Gerçek, bu durumdan mustarip olduklarını ifade etti.

“DİLEKÇE YAZDIK, KÖPEKLER HALA OKUL ÇEVRELERİNDE GEZİYOR"

Rumeli Feneri’nin içinde olduğu durumun artık git gide bir kaos haline dönüştüğünü söyleyen köy muhtarı Serkan Gerçek, “Bizim köpeklerle ilgili bayağı büyük bir sıkıntımız var. Köyümüzde yaşayan çocuklara ve kadınlara saldıran köpekler getirilip köyümüze bırakılıyor. Maalesef, dışarıdaki hayvan severlerin bile buraya köpek bıraktıklarına şahit oluyoruz. Buradaki köpek sorunu çeteleşmeye kadar gitmiş durumda. Biz köpekleri toplattırmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulunduk ve dilekçe yazdık. Bu başvurumuz sonucunda gelip köpeklerin toplandığı söylendi ama köpekler hala mahalle aralarında ve okul çevrelerinde geziyorlar. Çocuklar okula giderken, kadınlar ise işlerine, bakkala ya da markete giderken bu köpekler saldırıyor. Bize verilen bilgi ise bu hayvanların ısırmadığı sürece müdahale edilemeyeceği yönünde. Ama bu köpeklerin ısırmayacağına dair bir kaide yok, sonuçta saldırıyorlar” dedi.

“BAZI BELEDİYELER RESMİ ARAÇLARIYLA BU KÖPEKLERİ BIRAKTIĞI SÖYLENİYOR”

Sayın Cumhurbaşkanımız köpeklerle ilgili açıklamasını yaptıktan sonra, köpeklere zarar verilmeden toplatılması ve barınaklara yerleştirilmesi için dilekçemizi yazdık. Bunun sonucunda bize gelen yazıda ‘Geldik, müdahale ettik.’ Yazıyor ama dediğim gibi köpekler hala mahalle aralarında başıboş bir şekilde geziyor. Köpekler bilhassa gece saatlerinde büyük araçlarla toplu bir şekilde buraya bırakılıyor. Ben görmedim ama gören vatandaşların söylediklerine göre bazı belediyeler de resmi araçlarıyla bu köpekleri buraya bıraktığı da söyleniyor. Dörderli beşerli olarak bırakılıyor. Sabah bir bakıyorsunuz değişik değişik köpekler burada. Biz bundan mustaribiz” diye konuştu.

“KÖPEK DOLDU BURASI"

Rumeli Feneri Köyü’nde yaşayan İsmail Menekşe ise farklı yerlerden gelen insanların saldırgan köpekleri köye bıraktığını ve bunu neredeyse her gece saatlerinde yaptıklarını söyledi. Her gün bir başka köpeğin insanlara saldırdığına şahit olan Meneke, “Gece gelip hayvanları buraya bırakıyorlar. Biz buradaki çoğu köpeği tanıyoruz ama daha sonra baktığımızda başka köpeklerin geldiğini görüyoruz. Köpekleri buradaki ormanların içine bırakıp gidiyor adamlar. Buranın üç dört tane köpeği vardı, onları idare ediyorduk ama şimdi köpek doldu burası.” Dedi.





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