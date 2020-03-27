Koyu lekelere veda

Aydınlık ve parlak bir cilt görünümü için koyu lekeleri, donukluğu ve ton eşitsizliğini düzenleyen uzman serum White Lucent Illuminating Micro-Spot, cildin iç ve dış melanin bölgelerini özel olarak formüle edilmiş bileşenler ile onarıyor. Sadece bir haftada içten parlayan,daha eşit tonlu ve aydınlık bir cilt White Lucent Illuminating Micro-Spot ile mümkün. Yapılan araştırmalar sonucunda kullanıcıların %90’ ı bir hafta içinde ciltlerinde daha aydınlık bir görünüm elde ettiklerini belirtiyor. Ayrıca düzenli kullanım sonucunda ise koyu lekelerin azaldığını, daha parlak bir cilde kavuşulduğunu ve ton eşitsizliğinin gittikçe düzeldiğini vurguluyor.

White Lucent Illuminating Micro-Spot ilk kez formüle edilen Highly Concentrated 4MSK teknolojisi sayesinde UV ışınlarının aktifleştirdiği koyu lekelere yol açan melanin üretimini engelliyor. Highly Concentrated 4MSK teknolojisi melanin üretiminin tüm sürecini başlatmaya tetikleyen Tyrosinase enzimini bastırarak melanin oluşumunu önleme konusunda aktif bir rol oynuyor.

White Lucent Illuminating Micro-Spot içeriğinde bulunan White Sand Lily Extract sayesinde melaninin epidermal hücrelere geçmesini önlemek için aşırı aktif melanositlerin dendritlerini küçülterek, gelecekteki hem cilt yüzeyinde hem epidermisin daha derin katmanlarında lekelerin oluşmasını önlüyor. White Lucent Illuminating Micro-Spot SAKURA-Bright Complex içeriği sayesinde ise pigmentasyonu hedefleyerek pigmentasyonu uyaran faktörleri kontrol altına alıyor.